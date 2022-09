Acidente entre carreta e ônibus de viagem deixa várias pessoas feridas em Rondonópolis

Um acidente de forte impacto envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta deixou algumas pessoas feridas, na madrugada desta sexta-feira (09), na BR-364 após a ponte do Lourencinho, sentindo Rondonópolis/ Pedra Preta-MT.

Conforme as informações, o motorista da carreta estava sentido Rondonópolis/ Pedra Preta e o ônibus que saiu de Goiânia com rota para Cuiabá em trajeto oposto.

Em determinado momento, o motorista da carreta bateu em uma vaca, em seguida perdeu o controle e colidiu de frente com o ônibus.

Com o impacto as ferragens da carroceria entraram no ônibus e deixaram alguns passageiros feridos entre eles, um com fratura.

A carreta caiu em uma ribanceira e ficou destruída.

Várias viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros estiveram no local realizando o socorro das vítimas.

Foram socorridos alguns passageiros e o motorista da carreta com ferimentos mais graves, alguns foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outros para o Hospital Regional.

Não há informações a respeito do animal.