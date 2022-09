Acidente entre carretas deixa dois adultos e uma criança de 1 ano mortos na BR-163

Mais um acidente grave deixou vítimas fatais na rodovia federal BR-163. Desta vez, dois caminhões caíram em uma ribanceira. Três pessoas morreram no local, soterradas pela carga de calcário, na altura do município de Diamantino.

Segundo as informações repassadas pela Polícia Judiciária Civil, tratam-se de Rudson Rodrigues Ribeiro (23 anos), Alexandra Ferreira Silva (23 anos) e uma criança de 1 ano. O casal e a filha estavam no mesmo caminhão. O veículo caiu com a frente na ribanceira e a carga invadiu a cabine.

O trecho da rodovia está em obras e no momento do acidente funcionava no modelo “pare e siga”. O caminhão carregado de calcário teria batido na traseira do outro veículo, a serviço da manutenção. Os dois acabaram arremessados pela ribanceira.

O motorista do outro veículo envolvido foi socorrido.

OUTRO ACIDENTE

Em outro gravíssimo acidente na BR-163, altura de Nova Mutum, a colisão frontal entre uma carreta em um carro vitimou 4 adultos e uma criança, também de 1 ano. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (26).