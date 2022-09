Acidente entre moto e bicicleta deixa mulher ferida no bairro Jardim Europa

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em uma colisão com um ciclista no fim da tarde desta segunda-feira (19), no bairro Jardim Europa, em Rondonópolis-MT.

Um senhor conduzia uma bicicleta na avenida Alemanhã e logo atrás, seguia a motociclista que estava em uma moto Titan de cor vermelha no mesmo trajeto.

Em determinado momento, o senhor na bicicleta não notou a moto que vinha atrás e virou à esquerda para entrar na rua Babilônia, a motociclista foi pega de surpresa e não conseguiu evitar a colisão.

No momento do acidente uma viatura da Polícia Militar (PM) passava pelo local, parou e controlou o trânsito até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O senhor que estava na bicicleta não se feriu, já a mulher que conduzia a moto teve escoriações pelo corpo, ela foi socorrida pela equipe do Samu e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).