Acne só de um lado do rosto? Confira 4 coisas para prevenir o problema

A acne é uma inflamação crônica da pele que afeta mais frequentemente o rosto, mas também pode causar manchas e espinhas nos ombros, costas, pescoço, peito e braços. Existem várias razões por trás de uma crise de acne. Se você é adolescente, essa fase é um rito de passagem para você. Mas, caso você tenha espinhas só de um lado do rosto, saiba que o motivo pode ser o contato com algumas bactérias e sujeiras.

Quer saber como evitar esse problema? Confira as dicas abaixo:

Mantenha seu celular limpo

Um celular pode abrigar muitas bactérias e vírus. Sua pressão constante e contato com a pele, juntamente com as bactérias que contêm em suas superfícies, podem acabar gerando mais acnes. Além disso, segurar o celular no rosto durante muito tempo pode reter suor, sujeira e bactérias que entopem os poros.

Mantenha as capas das almofadas e travesseiros limpos

Seu rosto descansa em um travesseiro por 6 a 8 horas todas as noites. Não só as capas das almofadas acumulam micro poeira sobre elas, mas também acumulam todos os óleos que obstruem os poros do seu rosto, bem como seus produtos de cuidados com a pele. Uma fronha de algodão também pode reter bactérias e sujeiras. A menos que você lave ou substitua a fronha a cada poucos dias, uma fronha de algodão pode agravar a pele propensa a acne. Assim, é aconselhável trocar suas capas de travesseiro com frequência.

Não toque seu rosto com as mãos sujas

Ficar tocando o rosto sem lavar as mãos pode transferir as sujeiras e bactérias que estão nesta superfície. A maioria de nós faz isso sem saber, então cuidado! Evite tocar no rosto e mantenha suas mãos sempre higienizadas.

Mantenha o cabelo preso

Quando os cabelos estão soltos, principalmente no caso dos mais oleosos, eles acabam entrando em contato com o rosto e, muitas vezes, entupindo os poros. Além disso, produtos capilares, incluindo spray de cabelo, mousse, óleos e géis, podem causar sensibilidade na pele. Portanto, quando estiver em casa dê prioridade ao cabelo preso e lembre-se de lavá-lo pelo menos 3 vezes na semana.