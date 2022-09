Acompanhado de vereadores e secretários, Pátio visita distritos industriais, obra de drenagem e destaca avanços na infraestrutura

Acompanhado da base aliada na câmara de vereadores e secretários municipais, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB) promoveu uma “turnê” de vistorias por algumas das obras de infraestrutura em andamento no município. A comitiva percorreu os distritos industriais da Vila Operária e Paulo Cabral (distrito antigo), além das obras de drenagem no entroncamento das rodovias federais BR-163 e BR-364.

Pátio destacou o trabalho em conjunto com a Câmara Municipal. “Estamos executando obras porquê a Câmara economizou dinheiro”, frisou. No caso do distrito da Vila Operaria, todo o investimento para a finalização do projeto parte da Câmara Municipal, por meio da devolução douodécimo de 2022. “Vamos trazer asfalto para toda a região da Vila Operária, a Câmara está nos ajudando a resolver os problemas pontuais da nossa cidade. As obras da Otaviano Mjniz [prolongamento da ponte até a BR-364, saída para Pedra Preta] foi ela quem bancou, além de outras obras”, disse.

O investimento total é superior a R$ 6 milhões. “Fizemos este trabalho, de economia, para que a gente pudesse atender o micro e o pequeno empresário aqui neste distrito. Já foi feito um pedaço da pavimentaçao e entendemos que podíamos colaborar para acelerar o andamento,a traindo novas empresas e valorizando nossos trabalhadores, além da região”, afirmou o presidente da Casa de Leis, vereador Roni Magnani (PSB).

Também com recursos do duodécimo do Legislativo, mais de R$ 2 milhões serão investidos nas obras da ponta da avenida Bandeirantes, que da início ao acesso à rodovia estadual MT-130, obra já está licitada. O total de recurso devolvido pela Câmara ao Poder Executivo, segundo a Câmara, ultrapassou a casa dos R$ 10 milhões. Recentemente, outro recurso foi utilizado pela Prefeitura para a aquisição de um lote para projeto habitacional.

Outro distrito industrial, o Augusto Bortoli Razia, às margens da BR-163, foi recuperado e finalizado em 2021 por meio de recursos federal, estadual e do município. Também com os mesmo investimentos, as obras de drenagem no entroncamento das BR, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2023.

Com recursos próprios, o prefeito destacou as obras de recuperação do distrito industrial Maria Vetorasso e a pavimentação asfáltico da avenida dos 3 km da chamada avenida dos transportes, que liga as duas rodovias federais.

CRÍTICAS E ASSINATURA

O prefeito José Carlos do Pátio aproveitou a visita para uma reunião com empresários e criticou gestões anteriores que cederam espaços sem investimentos. Na sede de uma empresa do distrito Paulo Cabral, foi assinada pelo chefe do Poder Executivo a homologação da licitação para início das obras de pavimentação asfáltico e drenagem. A previsão da obra é de 12 meses.