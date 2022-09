Adolescente com deficiência intelectual tem calça abaixada durante intervalo em escola

Um adolescente com deficiência intelectual teve a calça abaixada durante intervalo em uma escola municipal em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. Dayana Gomes, mãe do aluno, divulgou no dia 22 de setembro o vídeo que circula nos aplicativos de mensagens desde o mês de agosto.

O episódio teria ocorrido em agosto na Escola Municipal do Ensino Fundamental Leandro Klein, localizada na rua Prestes Maia, no bairro Nova Gerti.

Nas imagens é possível ver o rapaz em frente a uma mesa jogando ping-pong, quando um aluno se aproxima e abaixa a calça e a cueca do garoto e o deixa com a genitália exposta.

De acordo com Dayana, além da deficiência intelectual, o filho tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ela acredita que o menino esteja sofrendo bullying.

A mãe ainda relata que em outro episódio o adolescente foi agredido pelo professor de matemática da mesma instituição, mas ao pedir as imagens ao colégio foi informada de que teriam sido excluídas.