Adolescente de 16 anos procura polícia e diz ter sido estuprada durante a chuva

Uma adolescente de apenas 16 anos procurou a polícia no fim da tarde de ontem (28), no bairro Araés, em Cuiabá, e disse ter sido estuprada por um homem durante as fortes chuvas que caíram na capital do Estado. A jovem voltava da escola quando teria sido surpreendida pelo criminoso.

A jovem contou aos policiais que por volta das 18h, quando retornava da escola, chovia muito. Ela caminhava pelo bairro a caminho de casa quando foi abordada por trás, teve os olhos tapada e acabou arrastada para outro local, onde teria ocorrido o ato criminoso.

Ainda segundo a jovem, o agressor tinha cabelos brancos. Esta foi a única característica física percebida pela vítima.

A vítima foi encaminhada ao Plantão da Delegacia de Polícia da Mulher para as providências que o caso requer. A guarnição realizou rondas pela região em busca do suspeito, mas até o momento ele não foi localizado.

O caso será investigado.