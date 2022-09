Adolescente fica ferida após colisão com carro em cruzamento

Uma adolescente de 17 anos ficou ferida após um acidente envolvendo uma moto e um carro, neste sábado (3), no bairro Tangará II, em Tangará da Serra (MT).

O motorista do carro disse que seguia pela via, parou na placa de sinalização, mas não viu a moto e seguiu em frente quando ocorreu a colisão. A adolescente seguia pela Rua 3A que é a preferencial.

A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima em estado consciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência.