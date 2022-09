Agosto apresenta melhor resultado nas vendas de automóveis 0 km

Após meses de números negativos, a comparação mensal de vendas de veículos zero mudou um pouco. Agosto apresenta quase 7% de crescimento nos emplacamentos de veículos novos e o melhor desempenho do mercado brasileiro em 2022.

Conforme os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, no mês passado foram registrados 9.288 veículos, entre automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. Em julho, foram apenas 8.695 unidades. Portanto, um crescimento de 6,82%.

Com relação ao mesmo mês de 2021, com 8.445 veículos, o percentual de aumento é ainda maior: 9,98%.

Automóveis e comerciais leves

Para automóveis e comerciais leves, o crescimento foi mais tímido. Esse segmento cresceu apenas 0,96% a mais do que em julho. Em agosto, foram vendidos 2.430 automóveis e 1.586 comerciais leves. Juntos somam 4.016 veículos. Em julho, as vendas totalizaram 3.978.

Motocicletas

Com 8,89%, o segmento de motocicletas teve um resultado melhor que o mês anterior. Foram comercializadas 3.058 unidades contra 3.330 registradas em agosto. Já em comparação com agosto de 2021, apresenta queda de 0,80%.

Caminhões

Caminhões segue a alta e apresenta 7,59% de aumento nas vendas no 8º mês deste ano. Foram 496 caminhões fazendo frente às 461 unidades de julho. Com relação a agosto do ano anterior, o crescimento atinge 25,57%, deixando o setor mais otimista, principalmente agora em que a colheita agrícola se inicia para algumas culturas.

Implementos Rodoviários

Esse segmento teve relevante salto em agosto ao crescer 38,16%. Foram 811 caminhões contra 587 em julho e mais que em agosto de 2021, quando foram comercializados 588 implementos. O segmento também está favorecido pelo calendário agrícola.

O diretor-presidente da Fenabrave Regional Mato Grosso, Paulo Boscolo, explica que esse aumento do número de emplacamentos é resultado de mais dias úteis no mês. Explica ainda que, historicamente, o segundo semestre costuma apresentar melhores números em relação ao primeiro semestre.

Boscolo destaca que é preciso considerar alguns cenários presentes e que podem influenciar o mercado. “Eu acredito na influência de um componente novo que entra – a preocupação com o cenário político. Aí tem alta de taxa de juros e maior restrição ao crédito, em função da inadimplência que os bancos acusam”, explica o representante da Fenabrave-MT.

Acumulado de janeiro a agosto

Os números positivos de agosto ainda não fazem 2022 superar neste ano o número de emplacamentos registrados até agosto de 2021. No acumulado do ano, a queda é de 0,32%, sendo que o segmento mais expressivo em número de unidades vendidas – o de automóveis e comerciais leves – ainda registra baixa de 7,33%.