Alckmin muda os planos e não vem a Mato Grosso nesta quarta-feira (21)

O candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin (PSB), cancelou a visita a Cuiabá nesta quarta-feira (21). A informação foi confirmada pela coordenação de campanha da candidata ao Governo, Marcia Pinheiro (PV).

Não foi informado o motivo do cancelamento, nem previsão de uma nova do ex-governador de São Paulo no Estado. Até ontem (20), estava previsto que o candidato participasse de uma agenda política com a candidata oposicionista.

Alckmin é uma das apostas de Lula para aproximar a campanha esquerdista a setores predominantemente à direita, como o agronegócio e empresários do Estado. Em Mato Grosso, a vantagem do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) segue acima dos 20% percentuais em relação ao candidato petista.