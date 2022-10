Alunos do CMEI Mãe Margarida apresentam projeto sobre meio ambiente

Os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Mãe Margarida apresentaram nesta sexta-feira (30) todo o conhecimento adquirido durante este ano escolar sobre o meio ambiente.

As 368 crianças entre seis meses e seis anos incompletos matriculadas no CMEI localizado na Vila Rica fizeram apresentações culturais e exposição sobre os assuntos lecionados, como fauna, flora, reciclagem e os cuidados com o meio ambiente.

“É muito importante desde pequeno ir trabalhando a conscientização do cuidado com o meio ambiente, ensinando as crianças a preservar, cuidar e reciclar para não poluir e destruir a natureza”, comentou a diretora da instituição, Elenice Moura Souza.

A relevância do Projeto Meio Ambiente: ‘O futuro está em nossas mãos’ também foi ressaltado pela coordenadora Vânia Dal Degram, “desde pequenininhos eles aprendem a cuidar da natureza e a não desmatar. Eles são ativos tudo que aprendem, falam , levam para casa, compartilham com a gente”.

De acordo com a coordenadora Cristiane Oliveira, as famílias dos alunos são bem participativas e interagem com os assuntos aplicados pelos professores, além de estarem presentes nas apresentações.

“As famílias são bem receptivas aos chamamentos e participam sempre”, afirmou Oliveira.

Para a mãe de um aluno do quarto agrupamento, Leidiane Ferreira, o ensino é valioso para seu filho e o projeto sobre o meio ambiente também foi aplicado em casa. “Esse projeto é para conscientizar as crianças a cuidarem do meio ambiente afinal de contas é o futuro deles e que eles levassem também para casa esse aprendizado da sala de aula”, citou.