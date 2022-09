Alunos do curso de arquitetura conhecem patrimônio histórico em Rondonópolis

Após seu tombamento como patrimônio histórico do município, o prédio que abrigou a primeira agência dos Correios de Rondonópolis ganhou ainda mais importância. Alunos do quarto e décimo semestre do curso de arquitetura da Unic fizeram uma visita para conhecer as instalações do prédio e os detalhes estruturais do imóvel.

Localizado na região central da cidade, bem próximo do Casario, ponto que marca as primeiras instalações construídas na cidade, o Correio velho como está sendo chamado, agora faz parte do patrimônio histórico da cidade e por conta disso a Prefeitura está negociando a aquisição do imóvel.

O secretário de Cultura do município, Pedro Augusto, acompanhou a visita dos universitários, liderados pelos professores da disciplina Técnicas Retrospectivas, Restauração e Patrimônio Histórico.

Além do ganho no conhecimento para os alunos com a visita de campo, o município também será beneficiado com um projeto de restauração do imóvel, propondo a melhoria dos ambientes, projeto que futuramente poderá ser utilizado conforme informou o secretário.

Os alunos das duas turmas que participaram da visita também vão fazer o detalhamento de toda arquitetura do prédio do Correio velho.

“Para a Secult e para a história de Rondonópolis é fundamental a preservação e essa parceria público privada, principalmente na área do tombamento e conservação do imóvel é importante, é um trabalho que queremos fazer também em outros lugares como na Fazenda Velha – casa de Rondon’, ressaltou Pedro Augusto.

A visita de campo também contou com a participação do servidor da Secult José Roberto e da representante do setorial de patrimonial do Conselho Municipal de Cultura, Renata Branco.