Alunos do projeto social ‘Karabom’ se preparam para participar de Campeonato Estadual

Hoje (1º) foi o último treinamento para os alunos que participarão do Campeonato Estadual que começa em Cuiabá no próximo sábado (03). Eles fazem parte do Karatê do projeto social Karabom, desenvolvido pelo 3º Batalhão Bombeiro Militar, em Rondonópolis.

De acordo com o professor e também bombeiro militar, Sargento Etevaldo Santana, 58 atletas do projeto irão participar da disputa, todos iniciantes em campeonato, mas que já vêm se preparando há três meses.

Ele afirmou ainda que não se trata de participar para ganhar, mas moldar o caráter do atleta e todo o lado psicológico e emocional.

150 alunos participam do projeto do karatê, com crianças a partir de 6 anos.