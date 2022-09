Amiga de dono do carro confirma que dirigia no momento em estudante foi atropelado e morto

Em depoimento, a jovem de 24 anos amiga do servidor público proprietário do automóvel que atropelou e matou o estudante Frederico Albuquerque Siqueira Corrêa da Costa, de 21 anos, confessou que era ela quem dirigia o carro no momento do acidente. Ela se apresentou nesta tarde na Delegacia de Delitos de Trânsito.

A versão confirma a dada pelo rapaz, também na delegacia, de ele estava no banco do passageiro. Na noite do atropelamento, porém, ele ligou para a polícia e negou que estivesse no carro.

A amiga não possui carteira nacional de habilitação. O dono do carro, segundo a defesa, sabia. Ele, porém, permitiu que ela dirigisse porque estaria alcoolizado. Já a jovem, ainda conforme o advogado, não havia bebido.

Ela chegou na delegacia por volta das 14h e saiu por volta das 16h.