Apesar do ritmo lento, venda da soja alcança 87% da produção em MT

A pressão nas cotações da soja em Chicago vem refletindo no preço médio em Mato Grosso. Tal fator é sentido no ritmo da comercialização da safra 2021/22, que em agosto avançou apenas 1,7 ponto percentual frente a julho. Apesar disso, o estado já vendeu 87,56% da produção de 40,8 milhões de toneladas.

A pressão em Chicago levou o preço médio da soja em Mato Grosso a recuar 0,84% no comparativo mensal, encerrando agosto com média de R$ 161,56 a saca, de acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Ainda conforme o Instituto, outro fator que dificultou as negociações em agosto, principalmente aquelas com destino às exportações, foi o alto índice de grãos avariados nos lotes disponíveis.

China adquire quase 13 milhões de toneladas

No acumulado de janeiro a agosto os envios ao mercado exterior alcançaram 22,67 milhões de toneladas. A China, principal comprador do estado, adquiriu 12,93 milhões de toneladas neste ano, aumento de 12,88% ante o mesmo período do ano passado.

O Imea revela que em relação ao farelo de soja os embarques totalizaram 4,78 milhões de toneladas nos oito meses de 2022, acréscimo de 18,12% em relação ao mesmo período da safra passada. “Este aumento foi reflexo da menor oferta do subproduto no mercado mundial”.

Índia puxa venda de óleo de soja

Quanto ao óleo de soja, foram escoadas 407,07 mil toneladas, um volume 35,57% maior que o total enviado durante todo o ano de 2021. ” Esse aumento ocorreu em função da maior demanda indiana, que comprou 216,06 mil toneladas, alta de 309,66% no comparativo anual. Isso se deu, em decorrência da menor oferta do óleo de girassol no mercado, o que fez com que o país reduzisse os impostos sobre o derivado para suprir a demanda. Por fim, o óleo vegetal segue com alta oferta, visto a grande produção da indonésia”.

Vendas da safra 2022/23 atingem 26,67%

A comercialização da safra 2022/23, cujo plantio começa no próximo dia 16 de setembro, alcançou a marca de 26,67% em agosto das 41,51 milhões de toneladas previstas para serem colhidas. No comparativo com julho o resultado significa um avanço de 1,15 ponto percentual.

“Com o produtor focado no início dos trabalhos da semeadura da soja no estado e as incertezas quanto ao tamanho da produção para a próxima safra, somados ao recuo nas cotações da soja na CME-Group, as negociações estiveram limitadas no mês de agosto. Diante desse cenário, o preço médio da oleaginosa fechou em R$ 146,67 a saca, queda de 3,52% em relação a julho”, diz o Imea.