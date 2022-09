Após discussão, homem é atingido nas costas e cabeça com facão

Um homem sofreu diversos golpes de facão nas costas e cabeça após uma discussão com outro homem. A tentativa de homicídio aconteceu em uma fazenda no Distrito de Placa, em Juscimeira-MT. À Polícia Militar, a vítima relatou que sobreviveu, pois conseguiu fugir do local onde estavam para pedir ajuda. Suspeito foi identificado e preso.

Segundo informações da PM, uma guarnição foi acionada pela equipe do Hospital de Juscimeira, que relatou ter atendido um homem com ferimentos de arma branca. No local, a vítima disse ter sido vítima de golpes de facão, desferidos por um homem. As agressões teriam acontecido após uma discussão entre os dois.

Com a informação de quem seria e onde morava, o suspeito da tentativa de homicídio foi preso pela PM e encaminhado à Delegacia de Polícia.