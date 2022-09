Após reforma, Ginásio Marechal Rondon é reinaugurado em Rondonópolis

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis, junto com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, concluiu as reformas do Ginásio de Esporte Marechal Rondon e o reinaugurou na manhã desta quinta-feira (01), foi entregue a obra para uso da população.

O prefeito José Carlos do Pátio (Solidariedade), argumentou que além, de estarem sendo construídas várias áreas de lazer e parques ambientais, o foco também está em reformar as obras existente no município, entre elas, o ginásio.

Ele ainda explicou, que, o ginásio é de propriedade do Estado e foi transferida uma concessão ao município de Rondonópolis e partir deste ato pôde se iniciar a reforma na quadra esportiva.

Vale lembrar que durante muitos anos o local serviu para sediar grandes campeonatos esportivos: locais, regionais e até nacionais; bem como, encontros religiosos. O recinto também serviu como centro de apuração de votos nas eleições locais, e até sediou shows musicais nacionais.