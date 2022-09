Área de soja convencional cresce quase 35% em Mato Grosso

A soja convencional voltará a ser cultivada na Fazenda JJ, em Campo Verde (MT), na safra 2022/23 que iniciará em 15 de setembro no estado. Depois de cinco anos, a produtora rural Vitória Cimadon aposta novamente nas variedades não-transgênicas como forma de manejo.

Na fazenda de três mil hectares que administra com o pai, José Jorge, 500 hectares serão de soja convencional. “Atualmente, existem variedades de soja convencional que tem boa produtividade e são resistente a nematoides, por exemplo. Além disso, os prêmios pagos pela soja não-transgênica são atrativos”, afirma a agrônoma.

Agricultores de Mato Grosso destinaram parte de suas áreas de soja para o plantio de cultivares não-transgênicas. Prova disso é que a área no estado crescerá 34,6% na safra 2022/23 em relação ao ciclo anterior – de 365,2 mil hectares para 491,6 mil hectares.

Paraná também aumentará a área de convencional de 211,5 mil hectares para 264,3 mil hectares e Goiás, de 64,6 mil hectares para 85,3 mil hectares. Mas Mato Grosso segue sendo o estado que mais cultiva variedades não-transgênica, com 49,85% do total da produção de soja livre.

As variedades de soja convencional disponíveis no mercado estão cada vez mais adaptadas aos solos e climas de cada região e com alta produtividade. De acordo com o diretor técnico do Instituto Soja Livre e pesquisador da Embrapa, dr. Odilon Lemos, as cultivares têm características relevantes.

“Há muitas opções para os agricultores, com variedades com resistência a nematoides, ferrugem, entre outros. A expectativa para safra de soja convencional é otimista, com bons prêmios para quem conseguiu fechar negócios. Ainda, a entrada de grandes grupos no mercado também é importante indicador de melhoria”, frisou.

O pesquisador apontou os lançamentos BRS 534 e BRS 511, de ciclo precoce e resistentes à ferrugem asiática e nematoides, BRS 573, ciclo curto e alta produtividade, bem como o lançamento da TMG 4383 com multiplica resistência a nematoide de cisto, além das cultivares BRS 7481, 7582, 7781 e 8381 da Embrapa e TMG 4377 da Tropical Melhoramento & Genética, como opções para os produtores rurais que queiram plantar soja convencional.

De acordo com dados do Instituto Mato-grosssense de Economia Agropecuária (Imea), a média de produtividade das variedades de soja convencional no estado na safra 2021/22 foi de 65,5 sacas por hectares. A safra de soja total de Mato Grosso teve média de 59,33 sacas por hectare, ou seja, as variedades convencionais superaram a média estadual em 6,2 sacas por hectare.

O Brasil deve plantar 40,9 milhões de hectares de soja na safra 2022/23 e Mato Grosso em torno de 11,8 milhões de hectares. A soja convencional deve ocupar 986,2 mil hectares, ou seja, 2,4%da área nacional.