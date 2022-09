Atentado com homem-bomba mata 19 em escola no Afeganistão

Pelo menos 19 pessoas foram mortas em um atentado com homem-bomba, nesta sexta-feira (30), em um centro de treinamento estudantil em Cabul, no Afeganistão. Muitos dos que vivem na área onde ocorreu a explosão são etnia hazara, minoria alvo de ataques anteriores do grupo militante Estado Islâmico.

“Os alunos estavam se preparando para um exame quando um homem-bomba se explodiu na escola. Infelizmente, 19 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas”, disse Khalid Zadran, porta-voz da polícia. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque.

Este estabelecimento prepara os alunos, a partir dos 18 anos, para o vestibular. Vídeos postados nas redes sociais e fotografias divulgadas pela mídia local mostram vítimas ensanguentadas sendo retiradas do local.

A maioria das vítimas levadas aos hospitais eram mulheres, segundo um jornalista da AFP. Equipes de segurança foram mobilizadas no local, enquanto pessoas foram aos hospitais em buscar informações de seus familiares.

“Atacar alvos civis prova a crueldade desumana do inimigo e a falta de padrões morais”, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Nafy Takor.

Em pelo menos um hospital, o Talibã forçou as famílias deixarem o local temendo um novo ataque à multidão. A solução encontrada pelas autoridades foi pendurar listas com os nomes de mortos e feridos logo nas entradas dos hospitais, segundo apurou a AFP.

O retorno do Talibã ao poder no Afeganistão encerrou duas décadas de guerra no país e levou a uma redução acentuada da violência, embora os desafios de segurança continuem a assombrar o movimento islâmico.