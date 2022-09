Atletas do projeto ‘Karabom’ voltam para casa com 29 medalhas do Campeonato Estadual

Atletas do projeto social ‘Karabom’ voltaram para casa felizes após um final de semana agitado no Campeonato Estadual de Karatê realizado em Cuiabá – MT. Eles ficaram com 4º lugar na competição, mesmo com várias categorias vagas.

De acordo com o Ten. Cel BM Fabricio Gomes Costa, a participação foi muito positiva.

“Ficamos extremamente felizes com o resultado dos nossos atletas. No total, foram 29 medalhas, sendo 8 medalhas de ouro, 15 de prata e 6 de bronze, mas o mais importante é ver a inclusão e transformação dessas crianças” afirmou.

De acordo com o professor e também bombeiro militar, Sargento Etevaldo Santana, todas as expectativas foram alcançadas, principalmente no que diz respeito a questão disciplinar, já que não houve nenhum problema nesse sentido.