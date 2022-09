Aumenta número de mortos após acidente na BR-163 em MT

Mais duas pessoas morreram no hospital após o acidente que envolveu 7 pessoas na manhã desta sexta-feira (2), na BR-163, em Nova Mutum (MT). Três pessoas morreram no local e das quatro vítimas socorridas, duas morreram no hospital em Mutum.

As vítimas que morreram no hospital foram identificadas como Elaine Cristina Gallo, 36 anos e o filho dela, Adilio Gallo Carducci, 9 anos.

As três pessoas que morreram no local foram identificadas como a agrônoma Cleide Nascimento Campos, 31 anos, Victor Rafael Villarroel Matute, 36 anos e Giovanno Carducci, 42 anos.

Outras duas vítimas sendo uma adolescente de 15 anos e um menino de 2 anos seguem internadas em estado grave.

O ACIDENTE

O acidente envolveu um Fiat Toro e uma caminhonete S-10.

Conforme informações, um dos veículos estava ocupado por cinco pessoas, sendo três adultos e duas crianças, que seguia em direção a Nova Mutum.

No outro carro estavam outras duas pessoas, com destino a Lucas do Rio Verde.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), socorristas da concessionária que administra a rodovia e a perícia técnica estiveram no local.

O acidente está sendo investigado.