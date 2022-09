Autoridades prestigiam evento de posse da nova diretoria da Fecomércio-MT

A posse da nova diretoria da Fecomércio-MT para o quadriênio 2022/2026, presidida pelo comerciante José Wenceslau de Souza Júnior, realizada na noite desta terça-feira (20), foi prestigiada por várias autoridades. Entre elas, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, além de presidentes de federações do comércio do país, autoridades do estado e representantes de setores produtivos.

Já na abertura do evento, Wenceslau Júnior agradeceu a presença dos presidentes de sindicatos patronais do comércio e dos diretores que compuseram a primeira gestão. “Juntos, conseguimos superar muitos desafios, inclusive, de uma pandemia, e nos tornamos ainda mais fortes para continuar o trabalho de fortalecer a base sindical e o Sistema Fecomércio como um todo, composto pelo Sesc e Senac Mato Grosso, e o Instituto de Pesquisa da Federação (IPF-MT)”.

O presidente, que é comerciante há mais de 40 anos no estado, foi reeleito em chapa única com a missão de dar continuidade às ações já realizadas e ampliar os processos de transformação, que envolvem a construção de novas unidades do Sesc e Senac pelo estado, iniciando com uma unidade em Várzea Grande, que contará com restaurante do comerciário, academia, consultório odontológico e salas de qualificação profissional.

Segundo ele, também será construído um Complexo Educacional em Cuiabá, onde serão aplicados mais de R$ 60 milhões para a execução de uma das mais modernas unidades do Senac no país. Além disso, será construído um Complexo Sindical na sede da federação para sediar os sindicatos filiados.

“Nos próximos anos, grandes investimentos serão feitos pelo Sistema Comércio em Mato Grosso, além de ações ainda mais efetivas em benefício dos comerciantes, comerciários e população em geral. Agradeço ao apoio da CNC, dos nossos conselheiros, diretores e colaboradores pela parceria e cooperação de sempre para realizarmos todo esse trabalho”, enfatizou o presidente.

Em seu discurso, José Roberto Tadros destacou o processo que reconduziu o presidente da Fecomércio ao cargo de presidente. “A festa de hoje reforça os pilares de todo o Sistema Confederativo, em especial do comércio de bens, serviços e turismo, que envolve o trinômio segurança jurídica, a livre empresa e, em especial, a democracia, o que foi exercida nesta casa de forma límpida e realizada de forma espontânea por seus pares”.

O presidente da CNC também lembrou dos projetos futuros e afirmou que, por meio do Sistema Comércio nacional, o mesmo ocorre em todas as regiões do país, como forma de lembrar a importância do Sistema S não somente para os empresários e trabalhadores do comércio, mas para toda a população brasileira.

Na oportunidade, o governador do estado se utilizou do espaço para parabenizar o presidente da Fecomércio-MT e sua nova diretoria para o próximo mandato. “Tenho respeito a todos os comerciantes, em especial aqueles que fazem parte de um movimento classista, que buscam soluções para problemas comuns e que, com isso, acabam contribuindo de forma significativa para a economia do estado de Mato Grosso”.

O evento contou com a participação dos presidentes das federações da Indústria do estado (Fiemt), Gustavo de Oliveira, da Agricultura e Pecuária (Famato), Normando Corral, dos presidentes das federações do Comércio, Francisco Valdeci De Sousa Cavalcante (Piauí), José Aparecido Da Costa Freire (Distrito Federal), Leandro Domingos Teixeira Pinto (Acre), Marcelo Baiocchi Carneiro (Goiás), Marcelo Fernandes De Queiroz (Rio Grande do Norte), Raniery Araújo Coelho (Rondônia), Sebastião De Oliveira Campos (Pará), além do 1º e 2º vice-presidente da CNC, Marcos Lameira e Leonel Soncin, que também é superintendente do Sebrae do Acre.

Também estiveram presentes o senador Wellington Fagundes, os deputados estaduais Carlos Avallone, Faissal, Gilberto Catani e Ulysses de Moraes, a presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, além de outros representantes de entidades estaduais.