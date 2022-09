Bispo Ximenes Belo, vencedor do Nobel da Paz, é acusado por abuso sexual

O jornal holandês De Groene Amsterdammer publicou o testemunho de pessoas que alegam ser vítimas do bispo católico e vencedor do Nobel da Paz Ximenes Belo. O religioso teria começado os abusos sexuais ainda durante a década de 1980.

A publicação afirma ter ouvido vítimas e, ao menos, 20 pessoas com conhecimento dos casos, incluindo testemunhas ligadas ao governo do Timor-Leste, membros da sociedade civil do país e integrantes da Igreja Católica.

As primeiras menções de investigações a casos relacionados a Belo são datadas de 2002, quando um cidadão do Timor-Leste foi à polícia para denunciar que o irmão era vítima de abusos. Na época, o bispo católico deixou o cargo em que ocupava na igreja.

Uma das pessoas abusadas entrevistada pelo jornal holandês, que foi identificada como Paulo pela publicação, disse que os abusos aconteciam na casa de Belo em troca de dinheiro.

Um representante do Vaticano no Timor-Leste disse nesta quarta-feira (28) que a Igreja Católica tem ciência das acusações, mas não detalhou se o religioso foi investigado, informou o portal português JN.

Ainda de acordo com a publicação de Portugal, Belo deixou o cargo no Timor-Leste em 2002 alegando “fadiga mental e física” que requeriam “longo período de recuperação”. A renúncia do bispo, porém, causou grande surpresa na sociedade do país, que não esperava por tal atitude.

Não há informações se o papa da época, João Paulo 2º, pediu que Belo deixasse o cargo após as primeiras denúncias.