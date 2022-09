BR-163/364 será interditada no Trevão a partir de terça (4)

A BR-163/364, nas proximidades do posto Trevão em Rondonópolis, ficará interditada no sentido Cuiabá a Campo Grande (MS) a partir da próxima terça-feira (4).

A interdição é necessária em função das obras de drenagem na região que estão sendo realizadas pela Prefeitura de Rondonópolis. A previsão é de que a pista, neste trecho, seja liberada a partir de sexta-feira (7).

A Concessionária Rota do Oeste irá manter a organização do trânsito no local. A pista também estará devidamente sinalizada.

A Prefeitura de Rondonópolis e a Rota do Oeste pedem que os motoristas trafeguem com cautela na via em função da interdição.

Para dar continuidade às obras, outro trecho deverá ser interditado a partir da sexta-feira (7).