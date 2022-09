Brasil sobe duas posições no ranking mundial de contribuição do turismo em 2021

O setor de turismo no Brasil segue em ritmo de crescimento e demonstrando a sua força também no cenário internacional. Relatório anual do World Travel & Tourism Council (WTTC), de renomada autoridade empresarial do turismo mundial, apontou que o Brasil ocupou a 11ª posição como maior mercado do setor de Turismo do mundo em 2021 (em 2019, estava na 13ª colocação). Segundo o relatório, o Brasil também registrou a maior demanda de viagens internas no mesmo ano entre os países pesquisados.

Recentemente, a companhia JetSmart anunciou novos voos no Brasil, conectando o país com cidades da Argentina (Buenos Aires) e do Chile (Santiago), a partir de dezembro. Decisões que buscam maior conectividade aérea.

Além disso, em julho, representantes do Ministério do Turismo participaram de encontro com integrantes do WTTC, onde discutiu-se, por exemplo, o interesse em atrair investimentos privados para o Brasil através do Portal de Investimentos. A iniciativa reúne um portfólio online de projetos voltados ao setor de turismo, com o objetivo de aproximar setores público e privado.

AMÉRICA LATINA

O relatório da WTTC revelou o impacto econômico e de emprego relacionados a viagens e turismo entre os anos de 2019 e 2021, apresentando um cenário positivo para a América Latina. A pesquisa mostra que, apesar dos impactos da crise sanitária da Covid-19, o ano de 2021 foi marcado por uma considerável recuperação.

A América Latina demonstrou uma tendência de crescimento de 4% para os próximos dez anos, quase o dobro previsto para a economia da região no mesmo período, estimada em 2,3%.