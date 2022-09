Brasileiros estão entre os principais visitantes de Lisieux e Alençon na França

Segundo dados do Ministério do Turismo, as viagens com motivação religiosa movimentam, anualmente, cerca de 20 bilhões de reais. O Brasil é o maior país católico no mundo e é esse público que visita, em grande número, as cidades de Lisieux e Alençon, na região da Normandia, na França.

Lisieux é onde se localiza o Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus. Além da beleza e história do local, lá os fiéis podem chegar perto e orar junto ao relicário da santa. Alençon é a cidade ao lado, onde Santa Teresinha viveu sua infância com sua família, cujos pais foram beatificados em 2008 e canonizados como casal cristão em 2015.

Todos os anos o número de visitantes e de peregrinos aumenta na região. Alençon recebeu 30 mil visitantes em 2019, de 85 nacionalidades. Já Lisieux, cidade e santuário mais antigo, recebe em média mais de um milhão de pessoas por ano para visitas à Basílica, à Catedral, o convento onde a Santa Teresinha morou, também chamado de Carmelo (por causa do nome da ordem), e os jardins da cidade. Os brasileiros são uma das três principais nacionalidades que mais aparecem na região – junto com os franceses, americanos e italianos.

“De fato, a região de Lisieux é o cartão postal da Normandia. Aqui não há poluição, não há trânsito pesado, uma qualidade de vida rejuvenescedora e exótica para nossos amigos brasileiros. Eles gostam muito da tranquilidade, de passear por Lisieux e por aldeias próximas, além de comprar de pequenos comerciantes. Nosso patrimônio arquitetônico é rico em pequenas ‘pepitas’ a cada esquina, castelos maravilhosos, mansões de prestígio e igrejas em cada aldeia. O clima é ameno, agradável o ano todo”, afirma Sandrine Papini, gerente do Departamento de Turismo de Lisieux.

A localização também ajuda, já que a cidade fica a 200km de Paris, com acesso fácil de carro ou trem. E você, tem interesse em conhecer o destino?