Cadê o meu piso?

Enfermeiros de todo o país receberam um balde de água fria neste domingo (4) com a suspensão por 60 dias da lei que concedeu piso salarial à categoria, em decisão liminar e monocrática do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal.

Na decisão, Barroso pôs em evidência a relevância e dignidade da profissão e dos profissionais, dos quais “…depende a adequada prestação dos serviços de saúde”. Também elogiou a nobreza da atividade legislativa, afirmando que “Não se pode questionar a relevância dos objetivos que moveram o legislador”.

Contudo, avaliou que a norma pode trazer impactos financeiros graves para instituições particulares de saúde, mesmo as conveniadas ao Sistema Único de Saúde, e não prevê um aumento de sua tabela, no que, para Barroso, a lei estaria “…terceirizando a conta”. A lei suspensa pela liminar estabelece piso salarial de R$ 4.750,00 para os enfermeiros e serve de base para fixar os salários de técnicos de enfermagem (70%), auxiliares de enfermagem e parteiras (50%).

A Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde), autora da ação, argumentou, ainda, que a lei pode gerar demissões em massa no setor, levar instituições de saúde à bancarrota e desconsidera as diferenças regionais das cadeias de serviço de saúde. O caso será julgado pela Primeira Turma do STF, composta, além de Barroso, por Carmen Lúcia, a presidente da turma, Dias Toffoli, Rosa Weber e Alexandre de Morais.

É certo que o Judiciário está para “pôr o pé na porta” contra medidas legislativas demagógicas, populistas ou irresponsáveis que, em ano eleitoral, criam pacotes de bondades temerários ao erário ou, como no caso, estabelecem aumento de custos com o dinheiro alheiro. Todavia, assume especiais contornos de contradição uma liminar concedida par suspender o aumento de salários de profissionais de saúde por quem, mês passado, votou para aumentar o próprio salário.

Os vencimentos mensais dos insignes e preclaros magistrados (cada adjetivo, hein?) saltaram dos atuais R$ 39.293,32 para mais de R$ 46 mil, um aumento de mais de 17%. Claro que o Judiciário tem orçamento próprio e, ao conceder a benesse, que, diga-se de passagem, não é só para eles, os ministros dizem de onde vem o dinheiro (do nosso bolso, é claro), com fonte e rubrica orçamentárias específicas, diferentemente da lei suspensa, por evidente.

De qualquer modo, durante os próximos 60 dias, assistiremos a mais uma luta da categoria. A equipe médica tem remuneração muito díspar no Brasil. Médicos recebem super salários ou honorários, enquanto o restante da equipe (enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares etc), sem os quais o tratamento não é levado a efeito, tem que apertar os cintos todo mês para fechar as contas de casa. Esposo dos modelos americano e europeu de remuneração da equipe média. Claro que por lá os médicos são valorizados e bem pagos. Mas o piso do restante da equipe médica não é de menos de US$ 1 mil, pela cotação de hoje.

O reconhecimento da importância de todos os profissionais da equipe médica atrairá profissionais melhores, com real ganho para a saúde de todos nós. Espero que durante o prazo de suspensão da lei, nossos políticos encontrem os meios materiais para sua realização.