Caixa Econômica terá atendimento personalizado para autistas

A partir desta segunda-feira (19), autistas e familiares de pessoas com autismo terão atendimento especial, feito em espaços exclusivos, em agências da Caixa Econômica Federal. Segundo o banco, até dezembro, 500 agências contarão com o ambiente reservado. A meta é que todas as unidades tenham um local semelhante até dezembro de 2023.

Os funcionários do banco também passarão por treinamentos sobre como atender os clientes. A capacitação será feita por meio de vídeos e cartilhas com abordagens específicas ao atendimento de pessoas com autismo.

“É imprescindível que todos os colaboradores da Caixa estejam preparados para oferecer a pessoas com autismo e seus familiares um atendimento inclusivo, empático, célere, efetivo e alinhado às suas necessidades, sempre pautado pelo respeito”, explicou Daniella Marques, presidente da Caixa. Nesta segunda-feira (19), ela foi até Belo Horizonte (MG) para lançar ações de capacitação de funcionários e sinalização das agências.

Segundo o banco, as medidas foram implementadas a partir das ações do programa Caixa pra Elas, que tem como um dos pilares ser a “grande protetora e promotora das mulheres do Brasil”. A iniciativa ocorre no mês de setembro, que é voltada para a inclusão de pessoas com deficiência.