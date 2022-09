Carro com casal de idosos capota após motorista perder o controle da direção em curva

Um casal de idosos foi vítima de um acidente após o carro capotar no km 3, na Rodovia do Peixe, na noite deste sábado (3), em Rondonópolis (MT). Ninguém teve ferimentos graves. As vítimas usavam o cinto de segurança.

Conforme informações colhidas no local do acidente, as vítimas seguiam para um rancho quando o condutor do carro perdeu o controle da direção ao passar por uma curva, saiu da pista, capotou o carro e bateu em uma cerca.

A equipe do SAMU compareceu no local. Apenas o idoso foi conduzido para uma unidade hospitalar.