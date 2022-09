Carro furtado na Vila Aurora é abandonado e recuperado pela PM

Um carro Etios com registro de furto foi abandonado e recuperado pela Polícia Militar (PM), neste sábado (3), na rua Bahia, no bairro Jardim Marialva, em Rondonópolis (MT).

A PM recebeu uma solicitação informando que o veículo estava no local. Após checagem foi constatado que o carro possui registro de roubo/furto. O veículo também estava com a chave no contato e algumas avarias.

Foi feito contato com o proprietário onde ele confirmou que o carro foi furtado no dia 01/09/2022 no bairro Vila Aurora.

Diante dos fatos, o veículo foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia e o caso registrado para as providências necessárias.