Carro pega fogo dentro de garagem, chamas se alastram e deixa casa totalmente destruída

Um idoso aparentando ter cerca de 70 anos, ficou ferido após o veículo da família pegar fogo na garagem, as chamas se alastraram e destruiu também toda a residência. O caso aconteceu por volta das 04h30 da madrugada desta sexta-feira (09), em Tangará da Serra-MT.

Conforme informações dos moradores, a família estava dormindo e acordou com o barulho do disparo do alarme do veículo.

Todos se levantaram e o carro já estava totalmente consumido pelas chamas.

O fogo rapidamente se espalhou pelo interior da casa e os moradores tiveram que sair correndo, um idoso tentou pular o muro para escapar das chamas e acabou caindo e machucando.

Ele foi socorrido pela equipe de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Municipal da cidade.

A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, cessou as chamas, porém, a casa e o carro tiveram perdas total.

Os demais moradores não se feriram e a casa deve ficar lacrada, não podendo ter acesso ao seu interior.