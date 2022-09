Cavalo mecânico fica totalmente destruído após pegar fogo na BR-364

O motorista de uma carreta e a mulher dele passaram por um susto neste sábado (17) após o cavalo mecânico da carreta em que eles estavam pegar fogo na BR-364, saída de Rondonópolis a Cuiabá. Eles conseguiram sair do veículo a tempo.

Segundo informações repassadas pelo próprio condutor, ele carregou o calcário no Paraná e iria levar até Santarém, quando notou que uma turbina estourou no motor e as chamas começaram a se alastrar rapidamente.

Eles conseguiram descer e com a ajuda de outros caminhoneiros desengatar os vagões.

Os Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem ao local as chamas já haviam tomado conta do veículo que ficou destruído.