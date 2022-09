Celular na cabine de votação, nem desligado; entenda o porquê

Quem for às urnas neste domingo (2) deve deixar o celular com os mesários antes de votar. O aparelho precisa ser entregue junto com o documento de identificação, mesmo que esteja desligado. A decisão foi tomada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de forma unânime, em 25 de agosto.

Nos pleitos anteriores, os aparelhos podiam ficar com os mesários ou ser mantidos em outro local de escolha do eleitor. Agora, os mesários devem reter o celular ou qualquer outro aparelho capaz de registrar ou transmitir o voto antes de o eleitor se dirigir à urna. O objetivo, segundo a Justiça Eleitoral, é garantir o sigilo do voto previsto na Constituição, além de evitar eventuais coações aos eleitores.

Em caso de descumprimento, os mesários poderão acionar o juiz responsável pela zona eleitoral e a Polícia Militar local. Quem for flagrado na cabine de votação com qualquer aparelho de comunicação ou câmera poderá ser punido com até dois anos de prisão, caso seja comprovado que o sigilo do voto foi quebrado.