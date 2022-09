Centro da cidade terá vias interditadas para desfile cívico de 7 de Setembro

Na quarta-feira, dia 7 de setembro, os rondonopolitanos poderão prestigiar mais uma vez o desfile cívico militar que marca o Dia da Independência do Brasil. Para a realização do evento a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) alerta os condutores quanto à interdição total da avenida Amazonas – via do desfile – e nos cruzamentos partindo das avenidas Marechal Rondon e Cuiabá.

A interdição vai acontecer somente na quarta-feira, no período das 5h30 até o fim das apresentações por volta das 12h. O gerente do departamento de fiscalização de trânsito do município, Rodrigo Ferreira, ressaltou que as interdições vão garantir a segurança durante o desfile e também nos momentos da concentração e da dispersão.

O começo do desfile marcado paras às 7h será na Praça dos Carreiros, mas a interdição dos cruzamentos terá início desde a rua Domingos de Lima onde vai acontecer a concentração, local em que os participantes se preparam para entrar na avenida. Em todo o trecho da avenida Amazonas, desde a rua Domingos de Lima até a rua Afonso Pena, o cruzamento de veículos estará interditado.

As avenidas Marechal Rondon e Cuiabá estarão liberadas estando interditados os cruzamentos. A alternativa, conforme orientou a Setrat, para quem segue sentido Vila Aurora/Centro é passar pelo rua Pedro Ferrer. Já no sentido Centro/bairro a opção de desvio das interdições é descer pela rua Floriano Peixoto e seguir pela avenida Dom Wunibaldo.

Alunos de escolas públicas e privadas, representantes de clubes de serviço, ONGs, entidades filantrópicas e igrejas evangélicas e católicas, além dos homens que servem às forças armadas, como Exército, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros devem integrar o grande público participante do desfile.

As interdições nos cruzamentos terão apoio de sinalização com cones e fitas zebradas e reforçada pelos agentes de fiscalização de trânsito.