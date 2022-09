Cerca de duas toneladas de veneno contrabandeado é apreendido pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de duas toneladas de veneno contrabandeado e o motorista do caminhão foi preso. A ação aconteceu neste sábado (24), na região do Mineirinho, próximo ao município de Itiquira-MT.

Conforme informações do PRF Ariston Cadidé, o caminhão foi parado e em vistoria foi localizado a grande quantidade do veneno, o produto foi pego em Novo Mundo-MS região de Fronteira com o Paraguai.

Devido a mercadoria não ter nenhuma documentação, denomina-se pelo crime de contrabando.

O motorista informou que receberia R$ 20mil para entregar a carga no nortão do estado de Mato Grosso.

Diante dos fatos, o condutor do caminhão recebeu voz de prisão e a mercadoria foi apreendida.