De repente, e já é o último dia de propaganda eleitoral em rádio e TV. Digo “de repente” porque tenho a sensação de que começou ontem sua veiculação. Isso afeta muito uma das áreas de minha atividade como comunicador. É justamente no meio do programa que apresento na TV Cidade Record, o Cidade Agora, que entra a bendita propaganda e toma 25 minutos do nosso tempo.

Sei que isso serve a uma causa maior, à democracia, à informação do eleitorado e blá-blá-blá. O que vemos, na verdade, durante os programas exibidos é só acusação e achincalhe de um para com outro candidato. E o que menos se vê são as esperadas propostas de campanha. Especialmente nas propagandas de rádio e TV dos dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas, Bolsonaro e Lula. O primeiro envia o recado: “cuidado para o mal não voltar”; o segundo, “o Brasil vai voltar a sorrir de novo, comer picanha e tomar cerveja”. Será que têm ideia do quão vago isso é? Parece que não.

E parece também que o eleitorado não se preocupa com isso nessas eleições. Uma pena. Qualquer um deles que ganhar (não vejo mesmo chance de algum outro candidato vencer esse pelito) terá recebido como que um “cheque em branco” das urnas, o que sempre é muito perigoso. Mais que perigoso, sem a apresentação clara do que o candidato pretende fazer, não é possível acompanhar ou cobrar sua execução durante o mandato oferecido pelo povo.

Toda vez que preciso interromper o programa da TV para anunciar a propaganda eleitoral, brinco com o público e digo algo do tipo: “Gente, que alegria, vai começar o horário eleitoral e eu já vou lá assistir. Puxa, como é gostoso! Tantas propostas, uma melhor que a outra! Pra gente escolher a melhor, é até difícil. Por favor, não me liguem agora que eu não quero ser importunado durante a propaganda eleitoral, hein!?”. Claro que o tom jocoso revela a ironia de minha fala.

Mas, nesta semana, um garoto de 12 anos me perguntou: “Vanzeli, você gosta mesmo do horário eleitoral?” Devolvi-lhe: “Por que me pergunta isso?”. “Ah, é porque aquilo é horrível! Fica um xingando o outro!”, foi sua resposta. Não o condeno. Os políticos e marqueteiros são os culpados disso. Espero que isso mude e que, nos pleitos futuros, tenhamos as propostas dos candidatos mais em evidência que a agressão e o xingamento. Agora, deixa eu ir ali assinar um cheque em branco. Até a próxima!