Cinco benefícios da prática esportiva na infância

Quando somos crianças, podemos acabar enxergando a educação física como uma obrigação e criar desculpas para evitar a prática esportiva. No entanto, é importante entender que essas aulas oferecem muito mais do que um momento de lazer ou ensinamentos sobre um esporte – mas também trazem uma série de benefícios físicos, mentais e sociais para os pequenos.

Confira, abaixo, 5 benefícios dos esportes para crianças:

Desenvolvimento mental e físico

O esporte pode auxiliar no crescimento de crianças que estão passando por um processo de desenvolvimento mental e físico. Praticar vários esportes, sem dúvida, os ajuda a manter a forma física e evitar doenças como a obesidade infantil. Também os ajuda na construção de sua coordenação e equilíbrio corporal. Mentalmente, o esporte os ajuda a aprender a lidar com os fracassos e também os ajuda a manter a calma quando se está sob pressão.

Trabalho em equipe

A prática de esportes coletivos, como basquete, futebol, vôlei e outros, ajuda as crianças a aprender a importância do trabalho em equipe. Eles aprendem a valorizar cada jogador, tratá-los com respeito e trabalhar em conjunto. Essa habilidade será útil em todas as fases de sua vida – seja na escola, faculdade ou no escritório.

Disciplina

Esportes estimulam um senso de disciplina nas crianças. Como atleta, eles precisam acordar cedo para os treinos. Eles aprendem a ser pontuais e adquirem o hábito de se exercitar desde cedo. Eles aprenderão o autocontrole quando tiverem que seguir uma dieta específica e se esforçar, mesmo que estejam cansados. Isso só contribui para torná-los mentalmente fortes e aprender a permanecer disciplinado.

Habilidades sociais

As crianças hoje em dia passam muito tempo em seus telefones, e isso tende a torná-las extremamente anti-sociais. Eles não encontram a necessidade de sair de casa e fazer amigos. Mas, praticar um esporte lhes dá a chance de interagir com um grande grupo de pessoas com interesses compartilhados, o que torna mais fácil fazer amigos. Eles aprendem algumas habilidades sociais e sentem que pertencem a algum lugar que os tornará uma pessoa emocionalmente segura.

Auto-estima

O esporte pode ajudar seu filho a construir sua auto-estima e confiança. Vencer com sucesso uma partida ou atingir um objetivo definido os ajudará a se sentir mais confiantes em suas habilidades. O incentivo de seu treinador e elogios de seus companheiros de equipe também ajudarão a desenvolver sua auto-estima.