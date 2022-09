Cinco músicas para meditar em casa

Esvaziar a mente e meditar pode ser uma tarefa um pouco mais difícil do que parece. No entanto, existem diversas canções e sons que nos ajudam a relaxar, além de alterar o nosso estado vibracional. Para quem tem dificuldades de controlar as emoções ou quer ter uma nova experiência durante a meditação, vale a pena conhecê-los.

Pensando nisso, o Zen App, que é especialista em meditação, compartilhou algumas das melhores músicas para meditar. Confira:

Tomorrow – Chasing Dreams

Quer relaxar por completo independentemente de onde você esteja? A “Tomorrow” da banda Chasing Dreams é perfeita para isso. Toda instrumental, essa é uma das melhores músicas para meditar e tomar maior consciência sobre si.

May it be – Enya

Por serem calmas e repletas de energia, as composições da cantora Enya costumam ser usadas em espaços holísticos. A “May it be” é um exemplo dessas músicas fascinantes que ajudam a mente a se desligar do momento presente, garantindo bem-estar para quem a ouve.

Alive – Mitch Page

Outra belíssima canção que vale a pena estar na sua playlist de meditação é a “Alive”. Suave e tranquila, ela pode mudar a sua frequência vibracional se você se entregar. Então, respire fundo, concentre-se e deixe o som rolar enquanto você medita.

Electra – Airstream

O Airstream é um grupo de música eletrônica. Por conta disso, a “Electra”, que é totalmente instrumental, tem algumas batidas mais modernas. É uma alternativa um pouco diferente para quem deseja relaxar.

Peace piece – Bill Evans

Você já deve ter percebido como o som do piano é suave e tranquilizador, né? Nessa canção de Bill Evans, as sensações de calma e paz são ainda mais potencializadas. Para quem ainda não conhece, vale a pena inseri-la na lista de músicas para meditar.