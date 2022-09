Cliente Solidário Tropical entrega cheque para ‘Obra Kolping’

A Obra kolping recebeu um cheque no valor de R$ 15.750,00 através do projeto ‘Cliente Solidário Tropical’, na Vila Operária, na manhã desta quinta-feira (15), em Rondonópolis (MT).

O evento da entrega contou com a presença da diretoria e colaboradores da rede do Tropical Supermercados e colaboradores da Obra Kolping.

“O recurso será destinado para a aquisição de computadores para o laboratório de informática que tem a finalidade de estar modernizando, ajudando nos nossos cursos profissionalizantes na Vila Operária” pontua o Padre Aladim Leodenis Loureiro,

Presidente da Obra Kolping de Mato Grosso.

O projeto social Cliente Solidário Tropical teve início em 2018 e visa beneficiar entidades filantrópicas, locais que contam pouca ou nenhuma ajuda dos Órgãos Públicos.

“Já se vão mais de R$ 300 mil arrecadados em trocos e moedas. O Tropical é só uma ponte, a gente faz questão de divulgar para que as pessoas vejam que aquele R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 0,50 centavos, ele vai fazer a diferença na vida das pessoas, independentemente de quanto você contribuiu, é muito gratificante para a gente” explica o empresário Thiago Sperança.

CLIENTE SOLIDÁRIO

As doações são feitas por clientes nos caixas das lojas.

Basta que o cliente ao efetuar o pagamento das compras em dinheiro comunique ao caixa a doação do troco. As doações são contabilizadas no sistema e o cliente recebe um comprovante.

No final de todo o trimestre é apurado o total do valor arrecadado e em cima desse valor a rede Tropical Supermercados contribui com mais 5%.

A cada três meses uma nova instituição é beneficiada com o projeto Cliente Solidário Tropical. E o Tropical Supermercados conta com a solidariedade dos clientes para continuar transformando a vida de milhares de pessoas.

OBRA KOLPING​

A Obra Kolping do Mato Grosso é um movimento social católico, de caráter familiar que, por meio da formação e ação, visa a promoção integral da pessoa humana, principalmente do trabalhador e da família.

A organização busca a promoção integral da pessoa humana, ou seja, quer ser uma “escola de vida” que inclui os aspectos religioso, profissional, recreativo, familiar, social e a transformação das realidades sociais em que vive o homem através da formação e ação social.

Tal ação social pode dar-se no campo laboral, assistencial, recreativo, cultural, organizativo, ambiental e não tem caráter paternalista. Pretende, ao contrário, trabalhar com o princípio de ajuda para a autoajuda.

​A Obra Kolping do Mato Grosso se destina a pessoas de todas as classes sociais, ocupando-se, principalmente, do jovem trabalhador.

​Todo o trabalho da Obra Kolping do Mato Grosso se assenta na vida comunitária de seus membros. Nos grupos Kolping, é cultivado o relacionamento amigo, o clima familiar, a participação comunitária e o espírito democrático.

​O trabalho desenvolvido é da responsabilidade dos leigos que a constituem, e são auxiliados, neste trabalho, pela orientação dos assistentes religiosos, que podem ser padres, religiosos ou, na sua falta, até mesmo leigos.

​Visando a promoção integral da pessoa humana, a Obra Kolping escolheu os seguintes campos de atuação para os programas de formação e ação social:

Religião e Igreja;​

Trabalho e Profissão;

Recreação e Cultura;

Família e Comunidade;

Sociedade e Política.

A Obra Kolping se propõe a trabalhar com outras organizações que também visam o bem comum: entidades civis e religiosas, públicas ou privadas e procura entrosar seu trabalho com os planos da Igreja no Mato Grosso.

