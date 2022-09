Com gols de Pedro e Marinho, Flamengo derrota Vélez e confirma vaga para a final da Libertadores

O que já estava praticamente certo, se confirmou na noite desta quarta-feira (7). O Flamengo está mais uma vez na final da Libertadores. No jogo de volta da semifinal contra o Vélez Sarsfield (Argentina), disputado no Maracanã, o Rubro-negro venceu mais uma vez, agora por 2 a 1.

Os gols foram marcados por Pratto, para o Vélez, e Pedro e Marinho, para o Flamengo. Com os 4 a 0 no jogo de ida, a soma dos resultados ficou em 6 a 1, o que levou a equipe carioca à terceira final nas últimas quatro edições da competição.

Agora, serão 52 dias até a finalíssima. O Flamengo enfrentará o Athletico Paranaense, em 29 de outubro, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador), buscando seu terceiro título.

Susto e virada

Com enorme vantagem o Flamengo entrou tranquilo, até demais, em campo. O time carioca teve maior posse de bola mas foram os argentinos que abriram o placar, em contra-ataque, que Janson cruzou para Pratto completar. O Fla, com o susto, acordou e passou a pressionar mais, conseguindo o empate aos 41 com Pedro, que marcou pela 12ª vez na competição, se tornando o maior artilheiro do Fla em uma só edição e igualou Zico na história, com 16 tentos anotados.

No segundo tempo o técnico Medina não teve escolha a não ser adiantar a equipe e colocar mais atacantes, para ainda tentar o resultado. Dorival, por sua vez, substituiu os jogadores com amarelo, Vidal e Filipe Luís para evitar desfalques na final. As mudanças deixaram mais espaço para o Fla e para Pedro, que, numa bela jogada individual, deu uma ‘caneta’ em defensor argentino e viu Marinho aproveitar a sobra para soltar o ‘mini míssil aleatório’, virando a partida. A partir daí, o Rubro-negro só administrou o resultado.

Próximos jogos

Antes do evento mais importante da temporada, o Flamengo terá diversas partidas para se preparar. A primeira será no próximo domingo (11), às 19h (horário de Brasília), contra o Goiás, fora de casa, pela 26ª rodada do Brasileirão, ainda na briga pelo título.

Já o Vélez foca no Campeonato Argentino, no qual tem feito uma péssima campanha. Também no domingo, o time encara, pela 18ª rodada, o Arsenal, em Sarandí, no estádio Julio Humberto Grondona, às 13h (Brasília).

FICHA TÉCNICA

Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield

Local: Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

Data e hora: Quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Auxiliares: Alejandro Molina e Claudio Urrutia (ambos do Chile)

Gols: Pratto, aos 20’/1T (Vélez Sarsfield); Pedro, aos 40’/1T e Marinho, aos 22’/2T (Flamengo)

FLAMENGO: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Filipe Luis (Ayrton Lucas); João Gomes, Vidal (Pulgar), Everton Ribeiro (Diego) e Arrascaeta (Varela); Cebolinha (Marinho) e Pedro. Técnico: Dorival Jr.

VÉLEZ SARSFIELD: Burián; Leonardo Jara, De los Santos, Brizuela e Ortega; Cáseres, Garayalde, Orellano (Fernández), Florentín (Osorio) e Lucas Janson (Castro); Lucas Pratto (Bou). Técnico: Alexander ‘Cacique’ Medina.