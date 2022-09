Com show de Murilo Huff, CDL realiza sorteio de moto e carro da Liquidaqui 2022

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) realizou na noite deste domingo (25) o grande encerramento da Liquidaqui 2022. Embalada pelo show nacional do cantor Murilo Huff, a festa contou com a realização do segundo sorteio do Mega Show de Prêmios da campanha e conheceu os ganhadores da moto Yamaha Factor 150cc e do carro Fiat Mobi 2022.

Neste ano, foram mais de 500 mil cupons depositados na urna do sorteio do Mega Show de Prêmios. Carlos Eduardo Lima Silva comprou na Nutty Bavarian e levou para a casa a moto. Marli Aparecida Pestana, cliente da Centrofarma, foi a grande sortuda da noite e faturou o automóvel. Os sorteios foram realizados antes do show nacional e a entrega dos prêmios foi feita pelo próprio Murilo Huff. No sorteio do carro, três cupons preenchidos incorretamente foram desclassificados.

A noite do grande encerramento da Liquidaqui 2022 coroou esta que foi a maior edição da campanha em volume de negócios. “Tivemos um desafio enorme, mas conseguimos atingir cada uma das nossas metas. Muita coisa aconteceu este ano, tivemos que repensar a campanha ao longo do projeto. Mas, no fim, Deus foi nos guiando. Chegamos ao final e mais uma edição encerrando com chave de outro. E que venha 2023!”, disse o presidente da CDL de Rondonópolis, Thiago Sperança.

Em 2022, a Liquidaqui atingiu a marca de mais de 160 lojas na plataforma online de vendas liquidaquiroo.com.br, além de quase 400 lojas participantes nos quatro cantos de Rondonópolis e na região. Uma sondagem preliminar da entidade junto aos lojistas participantes apontou incremento médio de 30% no faturamento. A pesquisa oficial já está em fase de elaboração.

A Liquidaqui 2022 foi realizada entre os dias 01 e 17 de setembro. A realização é da CDL de Rondonópolis, com o apoio de: Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), PM-MT, Rondon Plaza Shopping e Sebrae –MT.