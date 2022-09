Começa nesta sexta-feira e vai até domingo o ‘Caveiras Moto Rock Fest 2022’

Começa nesta sexta-feira (9) e vai até o próximo domingo (11) o Caveiras Moto Rock Fest 2022, no Parque de Exposições de Rondonópolis. O evento chega a sua 6ª edição e é promovido pelo Caveiras do Cerrado Moto Clube, que traz ao público uma programação completa, com exposição de motocicletas e show nacionais. Nesta primeira noite de evento a grande atração no palco é a banda paulista Ira!.

Os shows tem horário previsto a partir das 18h. Já às 15h, porém, os portões do Parque de Exposições estarão abertos ao público. O Caveiras Moto Rock Fest 2022 conta, ainda, com área de camping, espaço kids, 5 praças de alimentação e feira de doação de animais.

Durante os três dias a entrada é franca. A organização do evento conta, porém, com a doação de 1 kg de alimento não perecível para fazer do entretenimento uma oportunidade de ser solidário. Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao Projeto Crianças Saudáveis Filhos De Noel.

No quesito meio ambiente, o Caveiras Moto Rock Fest 2022, em parceria com a cooperativa Coopercicla, irá destinar latas de refrigerante e cerveja consumidos no evento direto para a reciclagem. Haverá, ainda, o plantio de árvores para a compensação do gás carbônico emitido pelas motocicletas.

Ao todo, cerca de 15 mil pessoas são aguardadas nos três dias de festival. A organização do evento afirma que já está recebendo motoclubes organizados e entusiastas de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, além dos mato-grossenses. “Estamos com uma estrutura pensada para a família. Este é um evento para todos, para a família rondonopolitana e as de qualquer lugar do Brasil”, diz.

Neste sábado, o show nacional no palco do Caveiras Moto Rock Fest 2022 fica por conta do cantor Supla. Outras atrações, as bandas: Red River, Remorse, Quem diz Rock, Trilogia, Tom Rock e Led Zeppelin Cover.

Mais informações: @caveirasdocerradomc