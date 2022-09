Confira o horário do Rondon Plaza Shopping no feriado de 7 de Setembro

Nesta quarta-feira (07) será feriado nacional onde é celebrada a independência do Brasil, e o Rondon Plaza Shopping terá horário especial de funcionamento nesta data tão importante para nós brasileiros.

As lojas do shopping abrirão às 14 até às 20 horas, já a praça de alimentação atenderá o público um pouco mais cedo, das 11 até às 22 horas. Para quem vai pegar uma telona no feriado, o cinema abrirá às 13hs indo até às 22h30 e aqueles que não ficam sem a malhação diária, a academia funcionará das 09hs até às 14hs.

Já na área de serviços do Rondon Plaza, a Casa Lotérica funciona das 13hs às 19hs, o posto de combustíveis das 06hs da manhã até a meia noite e a locadora estará fechada.

Na quinta-feira(08), o atendimento retorna ao horário tradicional do Rondon Plaza. Outras informações pelo telefone (66) 3422-4000.