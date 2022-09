Conheça as principais áreas de atuação para quem deseja trabalhar nos EUA

Trabalhar e viver nos Estados Unidos é o sonho de muitos brasileiros, que podem ter essa realização através dos vistos EB-2 e EB-3. Essas modalidades são baseadas em propostas de emprego no país, e fornecem um Green Card aos seus portadores, sendo que o benefício é estendido para o cônjuge e os filhos até 21 anos desde que sejam solteiros.

Daniel Toledo, advogado que atua na área do Direito Internacional, explica que existem algumas profissões que, nesse momento, são mais requisitadas no país norte americano, sendo que uma delas é a de tecnologia. “Esse é um setor que cresce e está em pleno desenvolvimento, com muitas indústrias e startups sendo criadas. Os profissionais desse setor devem apresentar o currículo bem formulado e manter um bom perfil no LinkedIn para que essas empresas possam enxergar melhor as habilidades que o solicitante possui. Atualmente, as áreas de engenharia de tráfego e desenvolvimento de sistemas são as mais requisitadas e as que possuem maiores chances de sucesso na hora de solicitar um visto de moradia permanente nos EUA”, revela.

O segundo setor que mais necessita de mão de obra é o da construção civil. “Engenheiros, arquitetos e até mesmo aqueles que trabalharão diretamente nas obras podem se adequar perfeitamente ao mercado americano, e existem diversas vagas. Obviamente, esses profissionais vão precisar validar o diploma para conseguir uma licença de trabalho no país. Os Estados Unidos têm grandes empreendimentos na área imobiliária e os brasileiros, que trabalham nesse segmento, devem ficar atentos a essas oportunidades”, relata Toledo.

De acordo com o especialista, a área da saúde também figura entre as que mais precisam de profissionais. “Existe uma grande demanda para enfermeiros e médicos e, assim como aqueles que atuam na construção civil, a validação do diploma também é necessária. A área da psicologia, particularmente, é uma das que mais possuem vagas em aberto, principalmente de brasileiros que possam atender a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Muitos dos meus clientes já pediram indicação de psicólogo e a gente realmente não conhece. É uma área que pode ser bem explorada”, pontua.

Encerrando a lista de profissões de maior demanda para imigrantes nos EUA, os setores administrativos e jurídicos também necessitam de profissionais. “Costumo juntar as duas áreas porque diversos movimentos na administração de empresas englobam a área jurídica. Em muitos casos, eu vejo pessoas nos Estados Unidos precisando de serviços jurídicos no Brasil. Então o profissional não precisaria nem fazer a sua licença para atuar em solo americano. Validação de sentença, registro de marca e patente, registro de divórcio, procurações e uma série de funções que o advogado brasileiro licenciado no Brasil pode exercer dentro do país norte americano. Obviamente, baseada na legislação brasileira e atendendo a comunidade brasileira”, declara o advogado.

Na área administrativa, a administração patrimonial é algo de grande necessidade por parte dos brasileiros que vivem nos EUA. “Há uma série de itens que podem ser explorados nesse sentido, com pessoas que querem fazer a gestão do seu patrimônio no Brasil, sejam imóveis ou empresas, mas não sabem como fazer sem ter um profissional financeiro para orientá-lo. Trata-se de um mercado gigantesco de oportunidades”, finaliza Toledo.