Conheça seis dicas para perder barriga em uma semana

Uma boa estratégia para perder barriga rápido é correr durante 30 minutos todos os dias e fazer uma alimentação com poucas calorias, gorduras e açúcares. A atividade física, em conjunto com a alimentação, ajuda o organismo a não acumular mais gordura e a queimar a gordura existente, principalmente a nível abdominal.

Além da atividade física aeróbica, é importante ter uma rotina de exercícios que ajudem a trabalhar e fortalecer os músculos da região abdominal, melhorando a sua aparência. Assim é importante que tanto o profissional de educação física quando o nutricionista sejam consultados para que seja elaborado um plano de treino e de alimentação baseado nos objetivos da pessoa e das suas necessidades individuais.

Apesar de 1 semana ser um período muito curto para eliminar toda a gordura acumulada, é possível perder peso e diminuir o inchaço a nível abdominal, o qual, por muitas vezes, não só está associado ao acúmulo de gordura, mas também à presença de gases ou à retenção de líquidos.

Melhores exercícios para perder barriga

Os melhores exercícios para queimar gordura localizada são aqueles que gastam muitas calorias em 1 hora de atividade, como os seguintes aeróbicos:

1. Corrida

A corrida é um exercício aeróbico muito eficiente para emagrecer e perder a barriga, pois além de ativar diversos músculos e promover a resistência muscular e melhora do condicionamento físico e da capacidade cardiorrespiratória, acelera o metabolismo, estimulando a queima de gordura.

Uma estratégia para acelerar o processo da perda de peso e de barriga é o treino intervalado, que deve ser feito em alta intensidade e que consiste na alternância entre períodos de esforço e de descanso, que pode ser ativo ou passivo, pois aumenta ainda mais o metabolismo. É importante que esse tipo de treino seja acompanhado por um profissional de educação física para evitar lesões e para ter certeza de que a atividade está sendo realizada em alta intensidade. Veja o que é e quais os tipos treino intervalado.

2. Aula aeróbica

As aulas aeróbicas, como jump, body combat e zumba, por exemplo, são também uma opção para perder a barriga, pois são feitas em intensidade alta e também melhoram o condicionamento físico da pessoa. Além disso, as aulas aeróbicas são normalmente realizadas em grupos, o que faz com que uma pessoa estimule a outra para realizar a atividade corretamente.

3. Pular corda

Pular corda é um exercício completo, pois estimula os músculos, melhora a saúde do sistema cardiovascular e respiratório, melhorando o condicionamento físico, e acelera o metabolismo, favorecendo a perda de calorias e a queima de gordura. Para que os resultados sejam mantidos é importante que esse exercício seja feito associado a outros e que a pessoa tenha uma alimentação saudável e equilibrada.

4. Bicicleta

Fazer um treino de bicicleta também é uma forma de estimular o processo de emagrecimento e perder a barriga, pois promove o ganho de massa muscular e aumento da força e da resistência muscular, e quanto maior a quantidade de músculos, maior é a capacidade do corpo em queimar gordura.

5. Caminhada rápida

Quando a caminhada é realizada em um ritmo acelerado e constante, é possível acelerar o metabolismo e promover o emagrecimento e a perda de gordura. No entanto, para que isso seja possível, é preciso que a caminhada seja realizada de forma regular, pelo menos por 30 minutos e em alta intensidade, além de ser acompanhada de alimentação adequada.

6. Natação

A natação também é um exercício que pode ser praticado para emagrecer, pois melhora o condicionamento físico e fortalece os músculos, o que ajuda na queima de gordura.