Conservadores de Rondonópolis e outras 9 cidades irão à Brasília para ato com Bolsonaro no 7 de setembro

Direitistas de Rondonópolis e dos municípios de Primavera do Leste, Nova Mutum, Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tangará da Serra, Cáceres, Poconé e Guarantã do Norte irão à Brasília em apoio ao presidente da República Jair Bolsonaro (PL) neste 7 de setembro. A comitiva é organizada pelo Movimento Direita Mato Grosso.

Cerca de 4 mil mato-grossenses são aguardados na capital federal para o ato republicano. Por enquanto, 80 ônibus foram confirmados pelo movimento. Oito já chegaram no destino, outros saem nesta tarde.

Há ainda, os manifestantes fora da comitiva, que deverão ir de avião, carro ou motocicleta. Integrantes do movimento se dizem convocados pelo próprio presidente para “irem às ruas em defesa da democracia, família e liberdade”.