Criança de 11 anos morre após ser atropelada por motociclista que passava entre o quebra-molas e o meio-fio

Uma criança de apenas 11 anos morreu após ser atropelada na noite deste sábado (17) no residencial Dona Neuma, em Rondonópolis – MT. A bicicleta do menino ficou totalmente destruída.

Segundo informações de uma testemunha que estava no local, a criança estava de bicicleta e saía da calçada da casa do vizinho para ir embora, quando foi atingida por um motociclista que havia passado entre o quebra molas e o meio-fio e estava na beirada da via em alta velocidade. Com o impacto, ela foi arremessada a alguns metros e caiu na calçada.

O Samu foi acionado, chegou a prestar os primeiros socorros, mas a criança morreu ainda dentro da ambulância. No local, havia muito sangue da vítima.

O motociclista também sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Regional.

ATUALIZAÇÃO: Inicialmente, os dados da criança foram repassados aos socorristas como se a criança tivesse oito anos, mas na verdade ela tinha 11 anos.