Criança que teria um mês de vida consegue dinheiro para realizar tratamento no exterior

A família de Jean Lucas Paes Leme Jubé publicou no Instagram afirmando que conseguiu o valor de R$ 2 milhões para o tratamento da criança no exterior. Emocionados, os pais agradecem a ajuda e solidariedade de todos que colaboraram e informaram que por orientação médica, o tratamento será realizado em Barcelona.

“Venho aqui em respeito a todos que nos ajudaram, quero agradecer a todos e agradecer a Deus, primeiramente, e a todos que nos mandam mensagens, informamos que agora nós vamos a Barcelona que possui um tratamento mais rápido e como o Jean não tem muito tempo, essa decisão foi tomada com toda a junta médica de Barretos”, falou o pai do menino, Silvio Eurico Paes Leme Jr.

O menino de apenas 9 anos tem um câncer raro e extremamente agressivo, o linfoma de Burkitt. Segundo os médicos, a única esperança de sobrevivência a Jean Lucas seria fazer um tratamento novo com imunoterapia no exterior, caso contrário, o menino teria apenas um mês de vida. Em um primeiro momento, os médicos tinham sugerido seguir para os Estados Unidos, mas diante da gravidade do quadro de saúde de Jean e da urgência, o tratamento será realizado em Barcelona, na Espanha, onde o cultivo das células é mais rápido.

O câncer foi descoberto no início do ano e a família, que mora em Goiás, se mudou para o interior de São Paulo, para fazer o tratamento de Jean Lucas em um hospital de Barretos. No entanto, o quadro de saúde do menino se agravou nos últimos meses. O linfoma de Burkitt, atinge as células de defesa do corpo e afeta, principalmente, baço, bexiga e intestino. Os médicos orientaram a família a buscar a nova terapia no exterior.

Para levantar o valor, cerca de R$ 2 milhões, a família fez uma campanha na web e contou com o apoio de celebridades, como o cantor Zé Felipe.

Na corrida contra o tempo, a família conseguiu levantar a primeira parte do valor, mas a vaquinha continua para custear toda a viagem, como estadia, alimentação e os remédios.