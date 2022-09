Crianças confeccionam produtos artesanais para comemorar início da primavera

Crianças que têm contato com a natureza despertam sentidos, habilidades e se conectam com o mundo. E a chegada da primavera, prevista para o dia 22 de setembro, é uma ótima oportunidade para colocar em ação atividades que estimulem a coordenação motora, bem como a criatividade na elaboração de produtos artesanais e brinquedos feitos a partir de garrafas pets, papelão, cola, tintas, dentre outros materiais.

As crianças que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no bairro Serra Dourada deram início as atividades, na elaboração de vasinho de flores produzidas a partir de garrafas plásticas, palitos de picolé, pedra brita, cola e tinta, além de rosas confeccionadas com tampinhas de diversas cores e tamanho. Já no bairro Jardim Esmeralda, as crianças estão trabalhando na montagem de um painel com a figura de uma árvore e flores para também comemorar a chegada da nova estação.

“A primavera é a estação das flores e um momento propício para apreciar a natureza, que se reveste de diversas cores. Nesse sentido, as orientadoras sociais estão desenvolvendo atividades que estimulam a criatividade, e colocando em prática hábitos saudáveis, além das brincadeiras ao ar livre, que são mais dinâmicas e agradáveis”, destacou a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira.

A gestora destaca ainda que as atividades realizadas – a exemplo de confecções de produtos a partir de materiais recicláveis – é também uma forma de preservar o meio ambiente. “Além de divertidas, essas ideias despertam o interesse da criança sobre a importância do desenvolvimento sustentável, e esse tipo de ação educacional resulta em mudanças de ações e de comportamentos”.

A coordenadora da Proteção Básica, Bernadete Miranda, explica que o cronograma de atividades desenvolvidas pelas orientadoras sociais, que trabalham no atendimento a crianças e adolescentes, nos bairros, é definido com o planejamento de temas a serem abordados durante o ano, e principalmente, nas datas comemorativas.

“Neste mês, as orientadoras estão desenvolvendo os temas setembro amarelo e a chegada da primavera, estação das flores. Algumas unidades ainda estão trabalhando o primeiro tema e outras já estão dando início às atividades do segundo tema, porém todas com a responsabilidade de integrar os grupos nessas ações, e o resultado tem nos surpreendido. Os trabalhos desenvolvidos pelas crianças demonstram atenção e carinho pelo tema abordado, e essa interação fortalece ainda mais os vínculos familiares, que são diretrizes do Serviço de Convivência, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social”, completou.