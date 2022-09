Curso de formação para facilitadores de Círculos de Paz será realizado em outubro em Rondonópolis

Diretores, coordenadores, supervisores escolares e professores serão capacitados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso como facilitadores de Círculos de Construção de Paz – um instrumento de atuação da Justiça Restaurativa que visa a pacificação social e a solução de conflitos.

O curso de formação será realizado entre os dias 3 e 7 de outubro na Diretoria Regional de Educação de Rondonópolis, com o intermédio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da comarca, coordenado pelo juiz Wanderlei José dos Reis.

A iniciativa do magistrado tem como objetivo consolidar a Justiça Restaurativa e a realização de Círculos de Paz em Rondonópolis.

“É uma iniciativa bastante salutar porque os círculos são um instrumento da Justiça Restaurativa que visa a pacificação de conflitos onde haja agrupamento de pessoas, sendo este em especial que visa atingir as escolas. É levar os círculos e promover a pacificação do ambiente escolar. Desde o porteiro até o diretor, todos são impactados positivamente pela prática”, enfatiza o juiz.

Essa será a primeira turma de formação de facilitadores, com a participação de 26 profissionais da educação estadual que estarão habilitados pelo TJMT a realizarem os círculos no ambiente escolar.

De acordo com o magistrado, Rondonópolis possui atualmente 36 escolas estaduais onde há 48.379 alunos e alunas matriculados.

Após a capacitação, a intenção do Poder Judiciário em Rondonópolis é estender a formação para todas as escolas estaduais e, posteriormente, também abranger as municipais.